La nouvelle Livebox 6 représente 15% des ventes d’abonnements internet d’Orange

Orange accuse une baisse de régime commercialement sur le fixe au 2e trimestre, mais sa nouvelle Livebox 6 commence à trouver sa place.

Lancée en avril dernier, la nouvelle Livebox 6 WiFi 6E d’Orange vit des débuts prometteurs. Près de quatre mois après sa commercialisation, “la nouvelle offre Livebox Max haut de gamme représente déjà 15% des acquisitions de clients fixes” a fait savoirr ce 28 juillet l’opérateur historique à l’occasion de la présentations de ses résultats financiers pour le 1er semestre 2022. Pas suffisant toutefois pour empêcher un ralentissement des recrutements sur le segment. De fin mars à fin juin, Orange a ainsi engrangé 26 000 nouveaux abonnés contre 68 000 sur la même période l’an passé. Sur la fibre, le gain de clients s’élève à 263 000 contre 353 000 au 2ème trimestre 2021.

La Livebox 6 est uniquement disponible en fibre dans une offre Livebox Max affichée à 34,99€ pendant 1 an puis 54,99€/mois, soit 5 euros plus chère que la Livebox 5. Ce nouveau serveur, comporte 5 ports Ethernet (un seul à 2,5 Gbps, les autres à 1 Gbps) et propose des débits jusqu’à 2 Gbits/s en descendant, non partagés cette fois-ci et 800 Mbits/s upload. L’opérateur propose par ailleurs dans sa nouvelle offre jusqu’à 3 répéteurs WiFi 6 (10€ de mise en service pour les répéteurs mais pas de frais de migration), ainsi qu’une Airbox 20 Go 4G évolutive, soit un routeur pour être connecté partout. Un nouveau service “Wifi Sérénité” offre également un accompagnement personnalisé par un spécialiste WiFi pour mieux accompagner les abonnés en cas de panne par exemple.

