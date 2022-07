Orange performe sur le mobile au 2e trimestre, mais ralentit sur le fixe et la fibre

Une baisse de chiffre d’affaires, des résultats commerciaux positifs malgré une croissance qui faiblit sur le fixe, et des objectifs fibre quasiment remplis sur la fibre, voilà ce qui faut retenir de la présentation des résultats d’Orange France pour le second trimestre 2022.

Tous les voyants ne sont pas au vert au deuxième trimestre pour Orange en France. Premier opérateur à lever le voile sur ses résultats financiers et commerciaux, le groupe affiche un chiffre d’affaires en recul de 2,7% en raison des “moindres cofinancements”, sans quoi ces revenus seraient stables. Commercialement, Orange signe un trimestre de bonne facture le sur mobile avec 173 000 ventes nettes hors M2M contre 142 000 sur la même période il y a un an. Cette performance est tirée “par la marque Orange et la généralisation des services Airbox”, apprend-on.

Sur le fixe, une baisse de régime en matière de recrutements est aujourd’hui à constater, avec 26 000 nouveaux abonnés sur le segment. L’opérateur historique peut toujours compter sur des volumes supérieurs à 2019 pour la fibre avec 263 000 ventes nettes contre 353 000 au 2ème trimestre 2021. Depuis juin 2020, c’est la première fois que le FAI ne dépasse pas la barre des 300 000 nouveaux recrutements. Un début d’explication à cela : “le marché fixe se normalise après le fort engouement provoqué par la généralisation du télétravail”, explique Orange.

Grâce aux prix de la 5G et de la fibre, tous les revenus par abonné augmentent sur un an, soit une hausse de 15 centimes sur le mobile seul, et de 31 centimes sur le fixe seul ou de 1,41 euro sur les offres convergentes. Autre point positif, le taux de résiliation sur le mobile et le fixe baisse auprès des clients particuliers comme professionnels. Par ailleurs, sur le 1er semestre, “la marge d’EBITDAaL progresse de 0,3 point reflétant nos efforts sur les coûts ainsi que la baisse de revenus du wholesale dont la marge est très faible”, indique le FAI. Cette évolution pour ses activités françaises sur la première moitié de l’année devrait lui permettre de se rapprocher de la stabilité sur l’année 2022. Enfin, les eCAPEX sont en nette diminution malgré l’effet de base adverse des cofinancements car Orange France a atteint plus de 90% de ses objectifs 2023 de déploiement de fibre en propre.

