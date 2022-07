Free propose deux mesures concrètes pour faciliter la bascule des abonnés ADSL vers la fibre comme un service universel haut débit

Free souhaite la mise en place d’un service universel haut débit, par exemple à 10 Mbits/s, afin de garantir une connexion Internet minimum aux foyers français lorsque le réseau cuivre vivra ses dernières heures.

Pas moins 72% des locaux fibrés et plus de 15 millions d’abonnés au FTTH, la bascule vers la fibre suit son court. Seulement, pour des raisons de performances techniques et d’obsolescence, mais aussi d’efficacité, de coûts et d’empreinte environnementale, conserver et entretenir à la fois les nouveaux réseaux fibre et le réseau cuivre historique, n’est pas pertinent. C’est la raison pour laquelle Orange a la volonté que la fermeture technique du cuivre intervienne progressivement à partir de 2023, pour être achevée en 2030. “Conformément au cadre défini par les décisions d’analyse de marché de décembre 2020, Orange a transmis, en janvier 2022, son projet de plan de fermeture du réseau cuivre à l’Arcep qui l’a mis en consultation publique jusqu’au 4 avril 2022. Le régulateur publie aujourd’hui les réponses à la consultation publique”, annonce ce 29 juillet la police des télécoms.

Parmi les contributeurs figurent notamment Bouygues Telecom, SFR, Free, Canal+ ou encore des opérateurs d’infrastructure comme Altitude et Axione, mais aussi l’Avicca et Infranum. De son côté, Free reste favorable à une fermeture commerciale à l’adresse dès lors qu’elle est éligible pour les 4 principaux opérateurs.

Seulement pour faciliter l’extinction du cuivre, “il faut pouvoir déterminer de manière relativement fiable les correspondances entre les lignes et les adresses éligibles à la fibre et les lignes cuivre”, indique-t-il, rappelant qu’Orange a fait le choix d’un référentiel adresse propriétaire pour le cuivre en choisissant de ne pas l’ouvrir. En face, les opérateurs fibre ont choisi des référentiels adresses différents pour la fibre, ce qui ne facilite pas les rapprochements.

“Dans la perspective de la disparition inéluctable du cuivre, que cette disparition soit organisée ou pas au sein d’un plan de fermeture formalisé, il nous semble nécessaire que l’Etat deux mesures d’accompagnement”, indique l’opérateur de Xavier Niel dans sa réponse à la consultation. La première proposition prône la mise en place d’un service universel haut débit, par exemple à 10 Mbits, garantissant que chaque ménage disposera d’un service Internet minimum permettant le télétravail et le télé enseignement, “ce filet de sécurité parait indispensable dès lors que la connexion cuivre va disparaitre sur l’ensemble des logements et qu’il y aura nécessairement des cas problématiques d’impossibilité de raccordement FttH, du moins dans des conditions de marché”.

La seconde mesure serait que l’Etat apporte un soutien financier afin de permettre de réaliser certains travaux dans les propriétés privées. “Nous comprenons que les pouvoirs publics souhaitent maximiser le taux de raccordement effectif au FttH à terme. Cependant, l’absence d’infrastructures d’accueil de la fibre au sein de la propriété privée est un des premiers freins au raccordement, les infrastructures intérieures. Ces dépenses, comme pour l’eau, l’électricité ou l’assainissement sont à la charge du propriétaire et ne doivent pas être imputables aux opérateurs. Dans le cadre d’une extinction du cuivre il semblerait souhaitable de penser, comme pour des travaux d’isolation, des aides financières pour la réalisation des travaux nécessaires. Ces deux mesures d’accompagnement pourraient selon l’opérateur faciliter à terme la bascule vers la fibre optique, sans courir le risque de laisser des ménages sans Internet.

Sur le plan d’Orange, Free estime qu’il pourrait comporter un objectif supplémentaire visant à encourager fortement la migration des abonnés ADSL vers la fibre optique. Un certain nombre d’entre eux ne migrant par exemple jamais en dehors du déménagement même si d’autres passe au FTTH dès qu’ils sont éligibles. Reste que la migration peut s’avérer pour beaucoup longue et coûteuse.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox