Free Ligue 1 poursuit son mercato avec une nouvelle recrue connue des fans de foot

Après Alexandre Ruiz, l’ex-international français, Rio Mavuba, signe aujourd’hui un nouveau contrat avec la team Free Ligue 1.

Free, détenteur des droits de diffusion de la Ligue 1 Uber Eats avec 100% des matchs en quasi-direct, annonce l’arrivée d’un nouveau visage au sein de son équipe de choc dont le dispositif prendra place dès le 6 août prochain en direct des stades de Ligue 1 lors du coup d’envoi de la saison 2022/2023.

𝘼𝙇𝙀𝙍𝙏𝙀 𝙈𝙀𝙍𝘾𝘼𝙏𝙊 𝙁𝙍𝙀𝙀 ⚽️ J'ai plus de 400 matchs en #Ligue1

🌍 J'ai joué dans 3 pays différents

🇫🇷 J'ai été international français

✍️ Je rejoins la Team #FreeLigue1 dès demain Qui suis-je ? 👀 pic.twitter.com/UXopuszaCL — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) July 28, 2022

L’identité de ce nouveau membre vient d’être révélée. Ex-international français, il a à son actif plus de 400 matchs en Ligue 1 et il a joué dans 3 pays différents, il s’agit de Rio Mavuba. Et qui de mieux que l’ancien capitaine emblématique du LOSC lui même pour l’annoncer en vidéo ?

𝗥𝗜𝗢 𝗥𝗘𝗣𝗢𝗡𝗗 𝗗𝗘 𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗔𝗨 Free Ligue 1 est fier d'annoncer l'arrivée de @riomavuba dans son équipe 🔥 pic.twitter.com/zpuikoluNW — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) July 29, 2022

Un peu plus tôt dans ce mercato, Free Ligue 1 a réussi à boucler un transfert important, celui d’Alexandre Ruiz, passé par Europe 1 et Canal + et figure emblématique de beIN SPORTS pendant 9 ans où il officiait sur les grands événements football (Ligue des Champions, Euro 2016, Coupe du Monde 2018…). Nouveau visage de l’application, il sera aux commandes du dispositif éditorial Free en direct des stades de Ligue 1 et diffusé sur les réseaux sociaux.

Il sera accompagné de Julian Palmieri, 169 matchs en ligue 1 (SC Bastia, Lille LOSC, FC Metz). L’ancien professionnel apportera son ton décalé, son expertise, et sa connaissance du terrain. La journaliste sportive passée par beIN Sports, Aurore Thibault, complétera le dispositif et ira à la rencontre des supporters lors de ces directs.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox