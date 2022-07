Performant, le groupe Canal+ surfe sur une bonne vague au 1er semestre 2022

Un chiffre d’affaires en hausse à la fois en France et à l’international, et un gain continu d’abonnés, le groupe Canal+ confirme une fois de plus son grand retour en force.

Compétitif ici et ailleurs.« Le groupe Canal+ a poursuivi son développement à l’international via plusieurs opérations et a renforcé son offre de contenus, en remportant notamment 100 % des compétitions européennes de l’UEFA et en sécurisant d’autres droits sportifs majeurs sur le long terme (Formule 1) », s’est félicité le 28 juillet, Arnaud de Puyfontaine, président du directoire de Vivendi à l’occasion de la publication des résultats financiers du groupe.

Lors du 1er semestre 2022, les performances sont solides à quasiment tous les niveaux pour sa filiale Canal+. Son chiffre d’affaires s’élève ainsi à 2 873 millions d’euros, en progression de 3,3 % par rapport au premier semestre 2021. Dans le même temps, le portefeuille global d’abonnés (individuels et collectifs) atteint 23,9 millions dans le monde, en hausse de 500 000 clients en un an, dont 9,6 millions en France métropolitaine. Selon un communiqué, sa base continue de progresser sur le territoire français après un gain de 373 000 nouveaux abonnés en 2021. Dans l’Hexagone, le chiffre d’affaires augmente de 3,7 % par rapport au premier semestre 2021.

Seul bémol, les revenus de Studiocanal recule de 23,5 %, « malgré de très bonnes performances du catalogue et des sorties de films en salles, le recul provenant des séries TV après un premier semestre 2021 exceptionnel (La Guerre des Mondes, Un Asunto Privado, Dos Vidas…) ». Ce recul n’impacte pas toutefois pas l’EBITA du groupe qui s’élève à 337 millions d’euros, en hausse de 2,1 %.

Au cours du premier semestre 2022, la filiale de Vivendi a notamment renforcé son offre de contenus en signant la nouvelle chronologie des médias, ce qui lui permet de diffuser en France des films dès six mois après leur sortie en salles, contre douze mois en 2018. Elle a par ailleurs annoncé un partenariat stratégique de long terme avec ViacomCBS s’articulant autour de la distribution de Paramount+ d’ici à la fin de l’année et de neuf chaînes en France et en Suisse, ou encore de l’acquisition de contenus premium en exclusivité.

Le groupe Canal+ a aussi finalisé l’acquisition de 70 % de SPI International, un groupe de média international exploitant 42 chaînes de télévision et différentes plateformes digitales dans plus de 60 pays. Sans oublier son entrée sur le marché autrichien en lançant sa plateforme de streaming en partenariat avec l’opérateur A1 Telekom Austria.

