Free lance un concours avec OCS à l’occasion d’un lancement très attendu

Tentez de remporter des places pour la projection du 1er épisode de la série «House of The Dragon» d’HBO au Grand Rex à Paris.

Très attendu, le prequel de Game of Thrones est dans les starting-blocks. Dès le 21 août prochain, HBO lancera «House of The Dragon», l’histoire de la guerre civile des Targaryen, qui s’est déroulée 300 ans avant les événements décrits dans la célèbre série phare de la chaîne américaine.

Diffusée sur OCS en France, «House of The Dragon» bénéficiera d’une projection au Grand Rex à Paris le 22 août prochain., le premier épisode y sera projeté. A cette occasion, Free fait gagner sur Twitter “20×2 places” pour y assister.

Pour participer, rien de plus simple : il suffit de retweeter ce post et de suivre à la fois le compte de Free et d’OCS sur l’oiseau bleu. Les résultats seront dévoilés le 4 août prochain.

1/2 Gagnez votre invitation à la projection du 1er épisode de #HouseOfTheDragon au Grand Rex lundi 22/08 !

Pour participer, rien de plus simple : RT ce tweet + follow @free et @OCSTV 🚀

20×2 places à gagner, résultats le 04/08 🤞 pic.twitter.com/iCUf2Ge3iA — Free (@free) July 29, 2022

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox