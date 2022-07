Molotov annonce l’augmentation du prix de son offre payante, les abonnés actuels sont épargnés

L’abonnement à Molotov Plus va grimper de deux euros à partir du 3 août prochain. La plateforme n’appliquera pas cette augmentation à tous ses abonnés ayant souscrit à son offre payante avant cette date.

“Nous faisons évoluer nos tarifs pour vous garantir l’accès à vos chaînes favorites et la meilleure expérience. Ainsi, à partir du 3 août, l’offre Molotov Plus passera à 5,99€/mois”, a annoncé ce 28 juillet Molotov. Cette hausse tarifaire ne concerne pas en revanche les abonnés actuels, ni ceux ayant souscrit à l’offre avant le 3 août prochain : ” Vous ne serez alors pas impacté, votre abonnement restera à 3,99€ par mois”, indique par ailleurs la plateforme de TV par internet, rachetée l’année dernière par l’américain Fubo TV.

L’offre Molotov Plus permet d’accéder à plus de 80 chaînes (TNT incluse), à l’enregistrement, aux replays mais aussi à 4 écrans en Full HD. Les chaînes gratuites du groupe TF1 et M6 sont par ailleurs uniquement disponibles dans cet abonnement ainsi que le start-over. La version gratuite n’en bénéficie plus.

Pour rappel, Molotov est disponible sur mobile, tablette tactile, Smart TV, consoles et ordinateur, mais aussi sur Freebox Pop et mini 4K via le Play Store de Google ou sur Apple TV 4K. Vous pouvez essayer sa formule gratuite simplement en créant un compte et si vous le souhaitez ou bien opter pour l’une des offres payantes proposées par la plate-forme.

