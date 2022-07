Android : 28 applications infestées de malwares à désinstaller

Les logiciels malveillants continuent de se répandre sur le Play Store, une nouvelle liste vient d’apparaître avec plus de 10 millions de téléchargement au total.

Faites le tri dans vos applications. Les chercheurs en sécurité de Dr. Web ont en effet listé 28 applications sur le magasin d’application de Google infectées par de redoutables malwares aux buts multiples. Si une grande partie a été supprimée par Google, ceux les ayant téléchargés doivent faire preuve de prudence et désinstaller ces applications.

Les logiciels malveillants en questions ressemblent à d’autres virus et chevaux de troie déjà repérés il y a quelques semaines, notamment le désormais bien connu Joker. Concrètement, ces applications vont demander dès leur installation de nombreuses permissions et notamment de pouvoir afficher une surcouche au-dessus des autres applications, ou encore s’ajouter à la liste d’exclusion d’économiseur de batterie. Plusieurs d’entre elles changent également d’icône une fois installée, pour se cacher et se faire passer pour un composant système d’Android.

Ces malwares ont des buts différents selon les applications, certains peuvent ainsi vous forcer à souscrire un abonnement très cher, ou accéder à vos comptes sur les réseaux sociaux, mais aussi voler vos données bancaires ou encore inonder votre téléphone de spam publicitaire.

Photo Editor: Beauty Filter (gb.artfilter.tenvarnist)

Photo Editor: Retouch & Cutout (de.nineergysh.quickarttwo)

Photo Editor: Art Filters (gb.painnt.moonlightingnine)

Photo Editor – Design Maker (gb.twentynine.redaktoridea)

Photo Editor & Background Eraser (de.photoground.twentysixshot)

Photo & Exif Editor (de.xnano.photoexifeditornine)

Photo Editor – Filters Effects (de.hitopgop.sixtyeightgx)

Photo Filters & Effects (de.sixtyonecollice.cameraroll)

Photo Editor : Blur Image (de.instgang.fiftyggfife)

Photo Editor : Cut, Paste (de.fiftyninecamera.rollredactor)

Emoji Keyboard: Stickers & GIF (gb.crazykey.sevenboard)

Neon Theme Keyboard (com.neonthemekeyboard.app)

Neon Theme – Android Keyboard (com.androidneonkeyboard.app)

Cashe Cleaner (com.cachecleanereasytool.app)

Fancy Charging (com.fancyanimatedbattery.app)

FastCleaner: Cashe Cleaner (com.fastcleanercashecleaner.app)

Call Skins – Caller Themes (com.rockskinthemes.app)

Funny Caller (com.funnycallercustomtheme.app)

CallMe Phone Themes (com.callercallwallpaper.app)

InCall: Contact Background (com.mycallcustomcallscrean.app)

MyCall – Call Personalization (com.mycallcallpersonalization.app)

Caller Theme (com.caller.theme.slow)

Caller Theme (com.callertheme.firstref)

Funny Wallpapers – Live Screen (com.funnywallpapaerslive.app)

4K Wallpapers Auto Changer (de.andromo.ssfiftylivesixcc)

NewScrean: 4D Wallpapers (com.newscrean4dwallpapers.app)

Stock Wallpapers & Backgrounds (de.stockeighty.onewallpapers)

Notes – reminders and lists (com.notesreminderslists.app)

Source : Dr. Web via Presse-Citron

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox