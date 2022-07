Orange prépare la fermeture de son réseau cuivre dans un lot de communes dès 2024

Le plan d’arrêt du cuivre continue d’avancer et Orange prépare déjà l’extinction dans certaines communes.

Une première étape en préparation. L’opérateur historique a annoncé fin 2019 sa volonté que la fermeture du réseau cuivre commence en 2023 pour être achevé en 2030 et a finalement dévoilé son plan en début d’année. Suite à une consultation publique, l’Arcep explique qu’Orange travaille actuellement à la constitution d’un lot de communes dans lesquelles il souhaiterait procéder à une fermeture technique de sa boucle locale cuivre d’ici fin 2024.

Pour le régulateur des télécoms, il s’agit d’une étape importante pour remplacer le réseau utilisé pour l’ADSL par la fibre optique. Pour rappel : au premier trimestre 2022, les réseaux FttH couvraient environ 72% des locaux et le nombre d’abonnements à la fibre optique dépassait les 15 millions. Des expérimentations ont déjà été réalisées, notamment dans une commune des Yvelines, mais le plan doit se dérouler dans la durée avec d’abord une fin de commercialisation des offres puis une extinction du réseau par plaques, en avertissant les opérateurs et les consommateurs au préalable.

L’Arcep entend veiller au bon déroulement du plan ainsi qu’au respect des obligations imposées concernant la transparence et le partage des données aux autres opérateurs. Dans cette optique, plusieurs questions ont été adressées à l’opérateur historique lors de la consultation publique ayant débuté en avril dernier. Plusieurs document seront ainsi publiés, abordant la méthode utilisée, un plan plus global des étapes et jalon, les communes concernées… Ainsi qu’un cahier annuel décrivant les lots où la fermeture du cuivre sera actée.

Orange entend également de réaliser des échanges réguliers dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue mais aussi un “temps d’échange” durant l’année 2025, avant l’entrée dans la phase de fermeture. “Les conclusions de ces échanges pourront elles–aussi venir enrichir les différents cahiers techniques qui seront mis à jour en tant que de besoin, par exemple sur la gouvernance, ou encore le rythme et le calendrier de fermeture” explique l’opérateur. La communication avec les abonnés et les collectivités locales est aussi une préoccupation pour l’opérateur historique qui entend proposer un kit de communication complet mais réfléchit également à d’autres options envisageables.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox