Fin de l’ADSL : Orange dévoile enfin son plan pour le réseau cuivre

Après des mois d’attente, l’opérateur historique a enfin transmis au régulateur les détails de la fermeture du réseau cuivre. d’ici à 2030.

Il ne reste plus qu’à ce que la filière se penche sur le dossier. D’après les informations des Echos, Orange a présenté au régulateur son plan pour la fermeture du réseau historique permettant à environ 20 millions d’entreprises et de particuliers d’accéder à la téléphonie ou à Internet avec l’ADSL. Si l’objectif de fin 2030 avait déjà été présenté il y a deux ans, les détails devaient encore être définis et c’est maintenant chose faite.

Le dossier est passé entre les mains du Collège de l’Arcep mercredi et une consultation publique sera lancée pour permettre aux concurrents, aux utilisateurs et aux collectivités d’en connaître les tenants et aboutissants. Car la fin du réseau ne peut pas se faire en débranchant brutalement les abonnés : ces derniers doivent avoir accès à la fibre optique où à une technologie alternative. Rappelons que ce plan s’active alors que l’objectif est d’atteindre le “100% fibre” en France en 2025.

La première étape a déjà commencé : la fin de commercialisation. Cette fermeture sera réalisée zone par zone et en février, déjà une dizaine de millions de foyers français sont concernés par cette impossibilité de souscrire à une nouvelle offre ADSL. Free, SFR et Bouygues Telecom seront prévenus par Orange pour chaque zone, dans un délai allant de 2 et 36 mois avant la fermeture effective, selon la situation (notamment, si tous proposent ou non des offres fibre dans cette dernière).

Viendra ensuite la fermeture technique, c’est à dire la coupure du signal. Orange prévoit de signaler cette fermeture à mminima trois ans à l’avance, pour permettre de résoudre tous les cas particuliers. Certaine expérimentations ont d’ores et déjà été menées dans certaines communes. L’opérateur devra également faire face à certains enjeux, notamment concernant les techniciens à solliciter pour ce type d’opération (en choisissant donc ceux formés à des interventions sur le réseau cuivre, mais aussi du côté des finances.

Le réseau cuivre coûte en effet 500 millions d’euros chaque année à Orange pour sa maintenance, tout en perdant de nombreux abonnés passant à la fibre optique. Puisque les recettes de l’ADSL vont continuer à baisser et ne couvriront plus les frais pour la maintenance dès l’année 2023, l’opérateur historique réclame depuis longtemps une hausse de tarif pour la location des lignes aux opérateurs. Une proposition sur laquelle l’Arcep devra trancher, mais qui avait déjà été critiquée par les opérateurs concurrents, notamment Free.