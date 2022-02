Pass Ligue 1 : la chaîne foot d’Amazon désormais à retrouver dans les bars, restaurants et salles de sport

Dans les salons et désormais dans les bars, restaurants ou salles de sport. Amazon propose désormais sa chaîne foot aux professionnels qui pourront afficher, pour 85 euros par mois, les matchs de la Ligue 1 sur jusqu’à 10 écrans.

Amazon avait acquis 80 % des droits de la Ligue 1 en juin 2021 et lancé quelques mois plus tard son Pass Ligue 1. Facturée 12,99 euros par mois et réservée aux abonnés Prime (5,99 euros par mois, 49 euros par an ou inclus pour les abonnés Freebox Delta), cette chaine foot s’adressait jusqu’à présent aux particuliers. Le géant américain a décidé de ratisser plus large et de lui donner plus de visibilité en concoctant une offre dédiée aux professionnels tels que les bars, restaurants, campings ou salles de sport.

En partenariat avec la société britannique Screach, spécialisée dans l’agrégation de contenus sportifs pour ce type de structures réussissant du public, le Pass Ligue leur est proposé à 85 euros par mois, avec un affichage sur un maximum de 10 écrans. Pour les établissements ne disposant pas d’une box Android ou d’un téléviseur connecté, une clé Fire TV Stick est fournie dans le pack. La commercialisation de cette offre a débuté mardi dernier.

Julien Bergeaud, directeur de général de Screach pour la France, y voit un démarrage “encourageant”. “On estime qu’il y a 25 000 établissements qui pourraient être intéressés pour s’abonner à l’horizon 2024”, explique celui-ci. Mais il reste du chemin a parcourir face à l’acteur historique dans l’Hexagone qu’est Canal+. Via son offre Canal+ Business, la filiale de Vivendi comptait en effet 508 000 abonnés à mi-2021. Elle propose certains affiches de la Ligue 1, mais aussi des événements autour de la Formule 1 et du rugby.

Source : Les Echos