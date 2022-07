Bouygues Telecom assoit sa domination sur le WiFi, Orange double Free, SFR et ses abonnés à la traîne selon nPerf

nPerf dévoile son second baromètre des connexions WiFi, classant les opérateurs par leurs performances sur le réseau sans-fil de leurs box depuis un appareil mobile. Bouygues Telecom reste leader en sortant victorieux sur la quasi-intégralité des critères. A la peine sur les débits montants, Free se fait doubler par Orange.

Le WiFi devient le nouveau nerf de la guerre chez les opérateurs, il faut dire que la connexion sans fil est aujourd’hui la plus utilisée à la maison. Dans ce contexte, l’outil de mesures nPerf propose pour la seconde fois un baromètre des connexions Internet en France dédié au WiFi. Cette étude vient en complément de ses autres baromètres, avec les mêmes critères que ceux retenus pour la connexion mobile mais avec un simple changement de technologie.

“L’usage de l’Internet depuis un terminal mobile, via le Wi-Fi à domicile, est de plus en plus courant. Afin de compléter le baromètre des connexions fixes, basé essentiellement sur des tests réalisés depuis un ordinateur, cette étude prend en compte exclusivement les tests réalisés sur réseaux Wi-Fi domestiques depuis l’application nPerf sur terminaux mobiles”, explique nPerf.

Ainsi lors du 1er semestre, soit entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2022 , pas moins de 1,7 million de tests unitaires ont été comptabilisés sur mobiles Android et iOS. Alors quel opérateur propose le meilleur WiFi ? Comme en 2021, les abonnés aux offres fixes de Bouygues Telecom ont bénéficié lors des 6 premiers mois de l’année, des meilleures performances globales en WiFI. “Cet opérateur faisait déjà la différence sur la vitesse de téléchargement l’année dernière. Cette fois, il arrache en plus la victoire à ses adversaires sur tous les indicateurs où il n’était pas déjà victorieux, sauf la latence, prenant donc le large au score général (+ 19 000 nPoints en 6 mois).”, indique nPerf.

L’année dernière, Bouygues Telecom, Free et Orange étaient dans un mouchoir de poche, avec une amplitude d’à peine 1 000 points. Cette année, la filiale de Bouygues amplifie sa domination quand Orange chipe la seconde place à Free : “Les offres fixe d’Orange semblent continuer à proposer les débits Wi-Fi les plus symétriques (169 Mb/s de débit moyen descendant contre 141 Mb/s de débit moyen montant), tout en montrant les deuxièmes meilleures évolutions (et classement final) sur ces deux indicateurs. Or c’est sur la latence qu’il enfonce le clou, en gagnant la bataille face à Free, précédent vainqueur, s’appuyant sur un rapide progrès de presque 10 ms.”

L’opérateur de Xavier Niel continue par ailleurs de démarquer sur l’expérience de navigation web et le streaming vidéo. Troisième sur les débits descendants au coude-à-coude avec l’opérateur historique, Free est à la traîne sur les débits montants, c’est le seul opérateur en dessous de la barre des 100 Mbits/s.

Pour sa part, SFR figure en dernière place sur quasiment tous les critères, sauf pour le débit ascendant et la latence où il termine troisième. “Dans l’absolu, la progression est bonne (+ 16 000 nPoints), et les performances moyennes très convenables, mais l’opérateur devra mettre les bouchées doubles pour combler son déficit devant ses rivaux.”

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox