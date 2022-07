Freebox Révolution et Delta : mise à jour de myCanal sur Android avec deux nouveautés

L’authentification par code sur TV débarque dans myCanal.

Disponible sur de nombreux supports, l’application myCanal a reçu récemment une nouvelle version sur Android. Les développeurs ont annoncé une nouveauté pour les utilisateurs, lesquels profitent d’une nouvelle interface de connexion sur mobile et tablette ainsi que de l’authentification par code sur TV.

Dans une précédente version, les chaînes favorites sont désormais à retrouver de manière unifiée de votre smartphone à votre TV en passant par votre tablette. Le player vidéo a également profité de nouvelles améliorations. Depuis début juillet, Canal+ déploie un nouveau mode d’authentification pour les abonnés Free sur sa plateforme. Ainsi, au lieu du bouton permettant d’utiliser ses identifiants Freebox indiqué sur l’écran de connexion, il faut désormais cliquer sur “créer un compte” pour accéder à TV by Canal.

Une plateforme accessible aux abonnés Freebox avec TV by Canal

MyCanal est l’application officielle, qui permet aux abonnés Canal/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair sur iOS et Android. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox (Delta et Révolution), qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal et le replay.

La plateforme propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Pop et mini 4K (découvrez notre test). L’application est aussi à retrouver sur l’Apple TV disponible en boîtier TV principal pour les nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta ou encore en multi-tv pour les autres.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox