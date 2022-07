Amazon Prime : pas d’augmentation de prix jusqu’en juin 2023 pour certains abonnés

Les membres Prime s’abonnant au nouveau Pass Ligue 1 annuel ne verront pas le prix de leur abonnement augmenter jusqu’en juin 2023.

Difficile d’avaler la pilule pour certains, mais pour d’autres la décision d’Amazon apparaît logique. A partir du 15 septembre prochain le prix de l’abonnement Prime mensuel augmentera de 5,99 € à 6,99 € soit une hausse de 16%. Dans le même temps, le tarif Prime annuel augmentera de 43%, il passera alors de 49,00 € à 69,90 €.

Une hausse conséquente dont nous avait jusqu’à présent habitué son rival Netflix. En comparaison, Amazon Prime et son armada de services ( Prime Video, livraison prioritaire, Prime Gaming etc) resteront malgré tout plus attractif que la concurrence laquelle empoche généralement plus de 100€ annuellement par abonné.

Comme le rapporte L’Equipe, certains abonnés Prime ne seront en revanche pas assujettis à cette hausse tarifaire dans l’immédiat. Un sursis leur est accordé à une seule condition, s’abonner au Pass Ligue 1 annuel d’ici le 15 septembre. Ceux-ci conserveront alors leur abonnement jusqu’à la fin de la saison, fixée au 3 juin 2023. Pour rappel, l’abonnement Ligue 1 pour toute la saison est affiché à 89€ jusqu’au 28 août, avant de passer à 99€.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox