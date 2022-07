Ligue 1 : Amazon annonce lun nouvel abonnement à moins de 100€ pour toute la saison

Amazon présente une offre “saison” pour regarder 80% de la Ligue 1 et le Multiplex de la Ligue 2 dont il détient les droits jusqu’en 2024.

A un mois de la reprise de la Ligue 1, son diffuseur principal, Amazon, s’apprête à fouler les pelouses des stades français. Après un première exercice réussi, des évolutions pointent le bout de leur nez sa seconde saison. Ce mercredi 6 juillet, le directeur général de Prime Video Sport Europe, Alex Green, a dévoilé au cours d’un point presse des nouveautés. La principale d’entres elles est le lancement d’un abonnement annuel donnant accès à 80% du championnat mais aussi au multiplex de la Ligue 2, lequel ne sera plus diffusé par L’Equipe 21. Le mastodonte américain affichera ce passe à 89€ pour toute souscription du 11 juillet au 28 août. L’offre passera ensuite à 99€. De quoi faire des économies par rapport au pass Ligue 1 à 12,99€/mois.

Pour le mode de souscription, pas de changement, les fans de foot devront obligatoirement d’abord s’abonner à Amazon Prime et ses services inclus, en déboursant 49€ par an ou 5,99€/mois. Une formule sort par conséquent du lot pour profiter de la Ligue 1 au prix le plus intéressant à condition de vouloir suivre les 10 mois de compétition. Pour cela, il faudra opter pour la formule annuelle d’Amazon Prime et celle de la Ligue 1 lorsqu’elle sera promo. L’abonné payera au final 13,98€/mois pour le tout.

Source : Le Parisien