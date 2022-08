Clin d’oeil : la colère de retraités privés de leurs émissions préférées sur la TNT à cause de la 5G

Le couple se voit alors conseillé l’installation d’un amplificateur de signal et de filtres 5G, de quoi d’éviter toute perturbation. « Nous n’avons pas à subir l’achat d’un équipement, rage-t-il, d’autant plus que ce n’est pas mon installation qui est défaillante. Là-dessus, je n’ai rien lâché », expliquent-ils dans les lignes de la Voix du Nord . Un antenniste leur a proposé un devis avoisinant les 700€ pour une nouvelle antenne la plus optimisée possible, hors de question.