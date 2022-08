SFR engrange 1,3 million d’abonnés mobile au 2e trimestre grâce à deux rachats, et se reprend sur le fixe

Après Orange, SFR dévoile ses chiffres pour le second trimestre 2022. Sa base d’abonnés fait un bon à la suite du rachat de Coriolis Telecom et de Syma. L’opérateur met fin à l’hémorragie sur les box.

S’il a pu compter en 2021 sur l’intégration des abonnés de Prixtel et d’Afone Participations (50% de l’activité RegloMobile), rachetés par Altice, SFR peut cette fois profiter de l’acquisition de deux autres opérateurs. En levant le voile le 29 juillet sur ses résultats commerciaux et financiers, SFR signe un second trimestre 2022 détonnant en apparence sur le mobile. Sa base d’abonnés s’est étoffée de 1,3 million de clients, à la suite de l’intégration du parc de Coriolis Telecom ( 561 000 forfaits B2B et B2C) et de Syma (696 000 abonnés). Sans quoi, l’opérateur au carré rouge aurait enregistré des recrutements bien moindre. De fin mars à fin juin, les marques SFR et Red by SFR ont enregistré 58 000 ventes nettes, très loin d’Orange (173 000). SFR compte aujourd’hui 20,9 millions d’abonnés sur le segment en comptant les cartes prépayées.

Côté box, la filiale d’Altice annonce avoir recruté 141 000 nouveaux abonnés sur la fibre (FTTH, FTTB et 4G Box ) lors du 2e trimestre, une performance en légère évolution, toujours en retrait des recrutements d’Orange qui a engrangé près de deux fois plus de clients sur la période. Motif de satisfaction, SFR ne perd plus d’abonnés sur le fixe. Après avoir vu filer 2000 puis 28 000 clients lors des deux derniers exercices, l’opérateur peut souffler avec le gain de 41 000 nouveaux abonnements. En comparaison, Orange accuse lui une forte baisse de régime sur le segment avec seulement 26 000 nouveaux clients glanés.

Côté finances, le chiffre d’affaires total de SFR a augmenté de 4,5 % d’une année sur l’autre. L’EBITDA est en hausse de 0,2 % lors du second trimestre, après avoir chuté de 3,5% lors de l’exercice précédent.

