La dixième déclinaison de BFMTV se prépare pour un lancement à la rentrée sur les box des opérateurs

La nouvelle chaîne BFM Normandie est quasiment dans les starting-blocks.

La première chaîne d’information en continu en France va poursuivre sa régionalisation face à France 3, en lançant sa 10e déclinaison en septembre 2022. Baptisée BFM Normandie, celle-ci emboîtera le pas à BFM Alsace lancée le 28 juin dernier.

Afin de couvrir l’information de cette région de l’ouest de la France et y étendre son maillage, Altice Médias a racheté La Chaîne normande (LCN) créée en 2011 à Rouen et avoisinant le million d’auditeurs lors du premier semestre 2021. A en croire les offres d’emploi il y a quelques mois, la chaîne devrait vivre ses premières heures à la rentrée prochaine. Et cela semble bien être le cas puisque la mise en place de son plateau TV se parachève actuellement, en a attesté sur Twitter le 31 juillet, Camille Gomez Virseda,chef de Projet Broadcast chez Altice Média.

Installation des lumières pour BFM Normandie in progress 🏃🏽🚧⏳@BFMTV @BFMTV_Inside pic.twitter.com/NZsxRWs3xx — Camille Gomez Virseda (@cgomezvirseda) July 31, 2022

Aujourd’hui, Altice dispose déjà de 9 chaînes locales comme BFM Paris, BFM Lyon, mais aussi BFM Grand Lille, BFM Grand Littoral, BFM DICI et BFM Alsace, ou encore trois autres déclinaisons à Toulon, Nice et Marseille. Toutes sont disponibles sur les Freebox et box des opérateurs.

