Abonnés Freebox avec TV by Canal : la chaîne Science & Vie TV n’est plus incluse, et passe à la carte

Comme prévu, la chaîne de Mediawan dédiée aux sciences a disparu des offres Canal le 31 juillet. Auparavant incluse dans les offres Freebox avec TV by Canal, elle est dorénavant proposée en option à 1,49€/mois.

Et une chaîne incluse en moins pour les abonné Freebox avec TV by Canal. Un mois avant le retrait annoncé de Clique TV, Science & Vie TV est retirée des offres Canal. Très populaire, la chaîne lancée en 2015, était incluse sans surcoût pour les abonnés Freebox avec TV by Canal depuis 5 ans. Elle reste toutefois disponible sur le canal 207 sur les Freebox. Il faudra cependant désormais s’y abonner à la carte (1,49€/mois) ou souscrire à l’offre Bis Panorama + Replay des chaînes à 6.99€/mois, voire à Bis Premium à 9.99€/mois ou encore Bis Ultimum à 14.99€/mois.

Science et Vie TV propose des documentaires pour décoder les idées reçues, mais aussi des émissions pour informer des dernières innovations. Avec une programmation complète, la chaîne analyse les mutations de notre monde à travers différentes thématiques : science & techno, corps et santé, nature et environnement, science et société, espace, et mégastructures. A noter que Mediawan prévoit de fermer d’ici la fin de l’année la chaîne Ultra Nature 4K également disponible sur les Freebox.

