Canal+ annonce la fin d’une chaîne disponible sur les Freebox

C’est la fin pour Clique TV, la chaîne cessera d’émettre à la fin de l’été.

La chaîne prendra ses cliques et ses claques le 30 août prochain. Canal+ annonce en effet à ses abonnés que Clique TV signe son arrêt définitif, après près de 4 ans d’existence. Lancée en 2018, Clique TV a été réalisée comme une extension de l’émission éponyme proposée sur Canal+, revendiquant être un méli-mélo entre chaîne “généraliste” et “culturelle” en mettant l’accent sur la nouvelle génération.

Outre Clique, la chaîne proposait une kyrielle d’émissions incarnée par toute l’équipe de Mouloud Achour, comme Sébastien Abdelhamid ou John Sulo. Elle était incluse pour les abonnés Freebox avec TV by Canal et disponible en option dans le pack Famille by Canal pour les autres abonnés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox