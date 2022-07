Les internautes se lâchent sur les réseaux : Free dégaine son meilleur TikTok, “y’en a marre tout fonctionne, la Freebox et la 5G”

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

Free lance son meilleur TikTok, 1,5 million de vues et de l’audace, de quoi s’attaquer gratuitement à un gamer !

Quand Marianne fait des plans sur la comète. Alors que la décision de l’Autorité de la concurrence autour du projet de fusion entre TF1 et M6, est attendue en octobre, le magazine d’actualité hebdomadaire annonce déjà un échec et assure que Xavier Niel se portera acquéreur d’M6. Et le conditionnel ?

Le conditionnel c'est pour les chiens visiblement. pic.twitter.com/x4JyRnrufi — 📌 Anaël (@anael_tw) July 29, 2022

Quand un démarcheur pour SFR se fait démasquer et renvoyer à la case départ par un abonné Orange! L’opérateur d’infrastructure n’est celui au carré rouge.

"Je viens pour voir si la Fibre est bien installé!"

"Elle l'est."

"Comment vous savez?"

"Elle marche. Vous venez de la part de qui?"

"SFR!"

"Perdu, ici c'est Orange."

"Ah mais ça appartient à SFR comme la rue Parallèle"

"Ben allez dans la rue Parallèle." #NulEnMensonge — LeSadPanda (@LeSadPanda) July 28, 2022

La colère évidente d’un abonné Bouygues Telecom. Privé de connexion, il se prend des vents par l’opérateur. “Apparement c’est général, sauf que mes voisins de palier n’ont aucun soucis. Le foutage de gueule donc. On a mis 3 mois à avoir internet, on l’a gardé 2 semaines avant que ça ne fonctionne plus.”

Eh @bouyguestelecom plus d'internet depuis 2 semaines et tu fais toujours rien. C'est pas gentil ça ! Et le culot du gars au téléphone qui te dit "n'appelez plus ça sert à rien". GÉ-NIAL. pic.twitter.com/ki3XE7wIpH — Un Nain Cognito. (@NainCogniito) July 27, 2022

Assez rare pour le noter ? Parfois tout va bien chez Free et Free Mobile. Il faut savoir le dire !

#free #freebox #freemobile @Xavier75

Hey Free, y'en a marre !!!!

Tout fonctionne correctement !! la Freebox et la 5G Freemobile !!!

Merde alors !!!

🤪😉🤪

😍😍😍 — @DDISON (@ADDISON_FR) July 29, 2022

