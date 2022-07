L’opérateur de satellites français Eutelsat veut fusionner avec l’anglais OneWeb

Le rachat de OneWeb par Eutelsat est valorisé à 3,4 milliards de dollars.

Le 26 juillet 2022, Eutelsat et OneWeb ont signé un protocole d’accord afin de lier les deux entreprises par échange d’actions. Les actionnaires de chaque entreprises détiendront 50% des actions après leur fusion. Ce rapprochement a pour objectif de créer un acteur mondial unique et de premier plan dans le domaine de la connectivité. En effet, Eutelsat regroupera sa flotte de 36 satellites géostationnaires (GEO) avec la constellation de 648 satellites LEO de OneWeb, dont 428 sont actuellement en orbite.

“Le rapprochement d’Eutelsat et OneWeb marque une évolution importante dans cette direction de même qu’une combinaison unique de satellites GEO et LEO. Les premiers résultats positifs délivrés par notre service ainsi que le nombre important de projets en cours représentent une formidable opportunité sur le segment très porteur de la connectivité par satellite, en particulier pour répondre aux besoins en matière de haut débit et de faible latence.” se réjouit Sunil Bharti Mittal, Président exécutif de OneWeb.

Dans son communiqué, Eutelsat indique que cette transaction est valorisée à 3,4 milliards de dollars impliquant une valeur de 12 euros par action Eutelsat. Le rapprochement sera soumis à l’approbation des actionnaires d’Eutelsat lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) d’Eutelsat qui devrait avoir lieu d’ici à la fin du premier semestre 2023. La réalisation de la transaction est prévue à la même période.

