“Escape” : l’émission de W9 est actuellement en tournage pour la seconde édition

Lannick Gautry et Barbara Cabrita vont, à nouveau, mettre leur vie en jeu lors d’un escape game sur W9.

Au vu de son succès, l’émission française “Escape” aura droit à une suite sur W9. Le tournage à lieu en ce moment et se terminera le 12 août prochain. Le scénario est, toujours, signé par İnan Çiçek (“Parents mode d’emploi“) et Florian Spitzer (“En Famille“, “Clem“). Après avoir donné des sueurs froides à des personnages pris au piège dans un escape game révélant leurs lourds secrets, les scénaristes situeront, cette fois, l’action dans une maison. Les faits se dérouleront cinq ans plus tard.

Thomas est en prison pour viol. Pauline (Joyce Bibring), Hélène (Barbara Cabrita), Stéphane (David Mora) et Vladimir (Lannick Gautry) se retrouvent à l’enterrement de Burel, l’homme de la maison des parents de Vladimir et Pauline, qui s’est suicidé. Sur place, l’ambiance est tendue : Vladimir, agacé par l’attitude de Steph, arrive au bras de sa soeur, le tout dans une voiture clinquante. Le groupe va être interpellé par des cris du sous-sol de la maison. Alors qu’ils descendent pour découvrir l’origine de ces cris, tous vont être de nouveau pris au piège, comme il y a cinq ans, avec une voix leur annonçant que la maison tout entière a été transformée en escape game. Le groupe va devoir répondre à des énigmes pour s’en sortir.

