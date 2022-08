Blonde, le film originale Netflix sur la vie de Marilyn Monroe a droit à sa bande-annonce

Netflix dévoile une bande-annonce pour “Blonde“, son biopic sur Marilyn Monroe disponible le 23 septembre.

Netflix lève le voile sur la bande-annonce de “Blonde“, son futur film originale retraçant la vie de Marilyn Monroe qui sera proposé dès le 23 septembre prochain sur la plateforme. Réalisé par Andrew Dominik et Joyce Carol Oates, le film adapté du best-seller de Joyce Carol Oates, “Blonde” est une relecture audacieuse de la trajectoire de Marilyn Monroe, l’une des icônes hollywoodiennes les plus atemporelles. De son enfance tumultueuse à son ascension fulgurante et à ses histoires d’amour complexes, de Norma Jeane à Marilyn, “Blonde” brouille la frontière entre réalité et fiction pour explorer l’écart de plus en plus important entre sa personnalité publique et la personne qu’elle était dans l’intimité. Avec au casting :

Ana de Armas (Norma Jeane Mortenson / Marilyn Monroe),

(Norma Jeane Mortenson / Marilyn Monroe), Bobby Cannavale (Joe DiMaggio),

(Joe DiMaggio), Adrien Brody (Arthur Miller),

(Arthur Miller), Julianne Nicholson (Gladys),

(Gladys), Caspar Phillipson (The President),

(The President), Toby Huss (Whitey),

(Whitey), Sara Paxton (Miss Flynn),

(Miss Flynn), Eden Riegel (Esther) 

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox