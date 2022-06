Yves Calvi prolonge son émission sur BFMTV jusqu’à 20 h 30 la saison prochaine

La saison prochaine, Yves Calvi aura droit à 30 minutes supplémentaire pour son émission, “Calvi 3D“, à la rentrée sur BFMTV.

Selon “Le Figaro“, l’émission “Calvi 3D“, présentée par Yves Calvi depuis un an du lundi au vendredi à 19 h, aura droit à 30 minutes de plus et sera donc diffusée jusqu’à 20 h 30 à la rentrée. Une décision prise par la direction après l’arrêt de “Polonews“, émission animée par Natacha Polony depuis août 2021. Cette saison, “Polonews” s’est retrouvée face à la montée en puissance de “L’heure des pros 2” sur CNews avec Pascal Praud qui signe des audiences presque deux fois supérieures à celles de BFMTV. La première chaîne d’information de France compte sur Yves Calvi pour tenter de remonté en audiences à 20 h.

Hervé Béroud, directeur général délégué d’Altice Media, s’est félicité qu’au cours de cette saison, auprès du journal “Figaro“, que “BFMTV a plié le match avec l’élection présidentielle et la guerre en Ukraine. En mai 2021, l’écart entre BFMTV et CNews était au plus bas avec seulement 0,4 point d’audience d’écart. Un an après, il est remonté à 1,4 point. BFMTV a pulvérisé son record historique avec 3,3% de part d’audience en moyenne sur la saison, battant son record de l’an dernier de 2,9% d’audience“, s’est-il exprimé. Le directeur général s’est également confié au sujet de l’arrivée de deux nouvelles chaînes de la TNT dans le portefeuille d’Altice Media, en cas de fusion entre TF1 et M6 : “Si tel est le cas, nous pourrions alors intégrer TFX et 6ter. Nous travaillons à leur repositionnement pour être fidèles et conformes à l’ADN du groupe, l’actualité, les documentaires et les magazines. L’objectif d’Altice Media est de devenir le challenger privé numéro un de l’ensemble à venir TF1-M6“, a conclu, avec ambition, Hervé Béroud.

Source : Pure Médias