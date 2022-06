Les offres fibre de Free débarquent progressivement sur un nouveau RIP

De nombreux foyers desservis par le réseau d’initiative publique Tarn Fibre peuvent désormais souscrire une offre Freebox en fibre optique.

A l’heure où Orange, Sosh, SFR et Red by SFR proposent d’ores et déjà leurs offres FTTH sur le RIP Tarn fibre en Occitanie, Free commence à rendre éligibles de nombreuses adresses , signe d’une officialisation à venir. Selon l’outil d’éligibilité de l’opérateur, des communes comme Blaye-les-Mines, Brens, Roquecourbe, Labastide-Saint-Georges, Loupiac ou encore Gaillac et tant d’autres, sont à présent partiellement couvertes.

Pour déployer la fibre dans le Tarn, le choix du Département s’est porté sur SFR et sa filiale Xp Fibre dans le cadre d’une délégation de service public pour rendre éligibles chaque logement, chaque entreprise et chaque établissement public à la fibre optique FTTH. soit 138 654 locaux.

L’objectif de Free est de lancer ses offres fibre sur 25 nouveaux réseaux d’initiative publique en 2022. Présent aujourd’hui sur une soixante de réseaux d’initiative publique, l’opérateur enchaîne les ouvertures commerciales. Aux abonnés absents sur les réseaux opérés par SFR (Xp Fibre) il y a encore quelques mois, le FAI commence à rendre des adresses éligibles à un abonnement Freebox en fibre optique dans plusieurs RIP de l’opérateur d’infrastructure. C’est le cas notamment sur les réseaux de Sema@fibre77 et Essonne Numérique, Hérault Numérique, Oise Numérique, Eure-Et-Loir THD, Isère THD et Wigard Fibre.