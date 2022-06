Les vannes de la VoLTE et la VoWiFi s’ouvrent davantage aux abonnés Free Mobile, de nombreux nouveaux smartphones désormais compatibles

Voix su 4G en France et à l’étranger et les appels WiFi, l’opérateur vient de mettre à jour sa liste de mobiles disponibles. De nombreux modèles sont à présent compatibles. Xiaomi est à l’honneur.

Voilà de quoi donner le sourire à de nombreux abonnés au forfait mobile Free attendant de pied ferme une compatibilité de leur smartphone avec la VoWiFi ou VoLTE de Free Mobile. Pour être tenu au courant, l’opérateur dispose d’une page dédiée qu’il actualise au fil des mises à jour des fabricants.

Si l’opérateur annonce de nouvelles compatibilités au compte compte-goutte depuis plusieurs semaines, c’est une rafale de smartphones qui se sont ajoutés à la liste le 16 juin. En effet, une trentaine de nouvelles références supportent à présent l’une ou l’autre de ces technologies. Parmi elles, de nombreux smartphones Xiaomi. Oppo et Samsung ne sont pas en reste. A noter que la VolTE en roaming fait un pas de géant sur les smartphones Xiaomi, près de 30 modèles sont désormais compatibles pour les abonnés en voyage.

Nouveaux modèles compatibles VOLTE en France

Oppo F3

Oppo Find X2 Neo

Xiaomi Mi 11 5G (K2)

Xiaomi Mi 11 Ultra 5G (K1)

Xiaomi Redmi Note 10 lite (F4L)

Redmi Note 10 Pro (K6G K6P)

Nouveaux mobiles compatibles VoWiFi

Samsung S10 (G973F),

Samsung S10+ (G975F),

Samsung S10e (G970F),

Samsung Z Flip 3 5G (F711B),

Samsung Z Fold 3 (F926B),

Xiaomi Mi 11 Lite 5G (new) (K9D),

Xiaomi Mi 11T 5G (K11R),

Xiaomi Mi 11T Pro 5G (K3S),

Xiaomi Redmi 10 (K19D),

Xiaomi Redmi 9T (J19S J19N),

Xiaomi Redmi Note 9T 5G (J22).

Nouveaux smartphones compatibles VOLTE en roaming

Xiaomi 12 5G (L3),

Xiaomi 12 Pro (L2),

Xiaomi Mi 10 (J2),

Xiaomi Mi 10T (J3S),

Xiaomi Mi 10T Lite 6G (J17),

Xiaomi Mi 10T Pro (J3S),

Xiaomi Mi 11 5G (K2),

Xiaomi Mi 11 Lite (K9G),

Xiaomi Mi 11 Lite 5G (new) (K9D),

Xiaomi Mi 11 Ultra (K1G),

Xiaomi Mi 11 Ultra 5G (K1),

Xiaomi Mi 11i (K11G),

Xiaomi Mi 11T 5G (K11R),

Xiaomi Mi 11T Pro 5G (K3S),

Xiaomi Mi 9 (F1),

Xiaomi Mi 9 Lite F3B),

Xiaomi Mi 9T (F10),

Xiaomi Mi 9T Pro (F11),

Xiaomi Poco X3 Pro (J20S),

Xiaomi Redmi 10 (K19D),

Xiaomi Redmi 9A (C3L),

Xiaomi Redmi 9C (C3M),

Xiaomi Redmi 9T (J19S J19N),

Xiaomi Redmi Note 10 lite (F4L),

Xiaomi Redmi Note 10 Pro (K6G K6P),

Redmi Note 11S 5G (K16B),

Xiaomi Redmi Note 9 (J15S),

Xiaomi Redmi Note 9 Pro (J6B).

Une page pour tout savoir

Un tableau dressé et actualisé chaque semaine par l’opérateur, représente les fonctionnalités activées par les constructeurs sur le réseau Free en France Métropolitaine et partout dans le monde pour le VoWiFi. “Ces données sont fournies par les fabricants de smartphones et n’ont pas pu être toutes vérifiées par nos soins”, explique Free.

Pour les novices, la voix sur 4G est une technologie permettant d’émettre et de recevoir des appels depuis son smartphone via le réseau 4G (et non plus le réseau 3G/2G).Le temps d’établissement d’un appel est plus rapide alors que la qualité sonore est nettement améliorée. Par ailleurs, la navigation sur internet et les téléchargements en 4G restent possible pendant les communications voix.

Pour sa part la VoWiFi, permet d’exploiter n’importe quel réseau Wi-Fi sur lequel vous êtes connecté afin d’émettre et recevoir des appels (et prochainement, pour envoyer et recevoir des SMS/MMS) lorsque vous captez mal le signal mobile ou que vous vous situez à l’étranger. Le temps d’établissement d’un appel est plus rapide, et la qualité sonore se voit également améliorée.