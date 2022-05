M6 abandonne sa case dédiée aux téléfilms et donne rendez-vous pour un nouveau format chaque après-midi

M6 va dire au revoir aux téléfilms de l’après-midi pour diffuser des documentaires.

Finies les téléfilms sur M6 chaque après-midi depuis des années. À partir du lundi 13 juin à 14 h, “Un jour, une histoire” sera remplacer par “Un jour, un doc“, qui, proposera des documentaires. “Positif, informatif, dépaysant, ‘Un jour, un doc’ met en avant des personnalités et des lieux, tels que vous ne les avez jamais vus. Le magazine vous fait découvrir des loisirs, métiers et activités extraordinaires de Français, dans l’Hexagone et à l’étranger“, précise la chaîne. “Un jour, un doc” sera proposée entre 14 h et 15 h 50, avant l’émission “Reines du shopping” de Cristina Cordula, dont la diffusion sera, pour l’occasion, avancée alors que l’émission est habituellement proposée à 16 h 30.

TF1, principale rivale de M6 au sujet des téléfilms, continuera à proposer des téléfilms. Le 13 juin, TF1 diffusera “La mort au premier virage“, suivie de “Dans les griffes de mon père” pour rivaliser contre les documentaires de M6. Ce n’est pas la première fois que M6 prend la décision d’ouvrir de nouvelles cases. Par exemple, le vendredi soir, la chaîne fait désormais place au cinéma ou aux divertissements, au lieu des séries américaines. Les samedis 28 mai et 4 juin prochains, accueilleront le retour du magazine de Julien Courbet, “Arnaques !” en prime time.

Source : Pure Médias