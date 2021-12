Orange prévoit une légère refonte de ses tarifs sur les Livebox en 2022

Avec l’arrivée de la nouvelle Livebox 6 chez Orange, il ne faut pas s’attendre à une révolution, mais pas non plus à de grands chamboulements au niveau de la grille tarifaire de l’opérateur historique.

Alors qu’une nouvelle Livebox répondant au nom de code “Safran” commence à pointer le bout de son nez, faisant notamment l’objet de premiers tests, Orange réfléchit évidemment à l’intégration au sein de son catalogue d’offres d’abonnements à Internet.

Pas de grands chamboulements, confie toutefois un collaborateur de l’opérateur historique, interrogé par Univers Freebox. Si celui-ci confirme qu’“il y aura comme à chaque fois une refonte de la grille tarifaire”, il assure par la même occasion qu’il n’y aurait “rien de très important”. Et d’expliquer simplement que “le marché est trop concurrentiel”.

Qu’attendre de la nouvelle Livebox ?

Attendue en 2022 sous le nom commercial Livebox 6, la nouvelle box d’Orange ne jouera pas la carte de la révolution et de l’innovation. Selon nos propres informations, la principale évolution résidera dans l’intégration du Wi-Fi 6. Reste à savoir si le FAI optera pour la norme 6E que les opérateurs peuvent désormais utiliser. La gestion de l’IPV6 sera aussi l’une des nouveautés du serveur. En interne, les équipes débattraient sur la virtualisation de certaines fonctionnalités. Sans oublier l’aspect environnemental, à l’heure où les opérateurs prennent des engagements à ce sujet et où leurs efforts pourront être contrôlés par l’Arcep. La conception de la Livebox 6 sera encore plus éco-responsable que la Livebox 5, laquelle était déjà 100 % recyclée et recyclable.

Une Livebox 6 existe en Espagne, où Orange est présent. Fabriquée par Arcadyan et Sagemcom, cette box intègre le Wi-Fi 6 double bande 4×4 5 GHz, 3×3 2,4 GHz, un processeur ARMv8 B53 dual-core 1,5 GHz avec 512 Mo de RAM, 4 ports Ethernet Gigabit, 2 ports RJ-11 pour VoIP et un port USB 3.0. Côté fibre, on retrouve un port WAN Ethernet RJ-45 de 2,5 Gigabits ou GPON (ONT intégré), selon la version. Reste à savoir si Orange a décidé de mettre davantage le paquet en France à l’heure où sa Livebox 5 propose 2 Gbit/s en débits partagés.

Quid de la disponibilité ?

La question de la distribution de cette nouvelle Livebox aux abonnés peut également se poser. Notre source chez Orange a souligné la nécessité de lever, en amont, des “incertitudes” autour de l’approvisionnement. Comme d’autres, dont les fabricants de smartphones, l’opérateur subit lui aussi la pénurie des composants électroniques.