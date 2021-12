Orange teste déjà sa future Livebox 6

L’opérateur historique prépare une nouvelle version de sa box, déjà arrivée chez les premiers testeurs.

La Livebox “Safran”, sixième génération de box d’Orange est en chemin. D’après les informations de NextInpact, l’opérateur historique a lancé une nouvelle phase de préparation de sa nouvelle Livebox, en permettant à certains membres sélectionnés de l’essayer.

Aucun détail n’est encore connu, si ce n’est le nom de code “Safran” et le fait que le design soit “particulier” et n’étant pas forcément pensé pour une box compacte. On peut cependant envisager l’intégration de certaines technologies dans le Server, comme le WiFi 6, adopté par SFR et Bouygues Telecom. D’autant plus que l’opérateur propose depuis peu un répéteur WiFi 6 dans sa boutique, qui permet à la Livebox actuelle, via une connexion Ethernet, de proposer les débits permis par ce nouveau standard de connectivité sans fil.

Aucune information non plus sur le prix ou la date de lancement, qui devrait selon toute probabilité se faire durant l’année prochaine,le lancement de la dernière Livebox datant de 2019.