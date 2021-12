Sosh lance une chasse au trésor virtuelle, un an de forfait et un iPhone 13 à gagner

Parés à l’aventure ? La marque d’Orange a lancé cette semaine une “chosse au trésor” pour vous faire gagner un an d’abonnement… et un iPhone 13.

Pas de panique, vous n’aurez même pas à quitter votre siège pour participer. Sosh propose un jeu-concours assez surprenant, sous la forme d’une chasse au trésor virtuelle. Le concept est assez simple : vous devez naviguer sur une carte virtuelle interactive et retrouver le logo de l’opérateur.

Le hic c’est que cette carte est… celle du monde ! Les plus assidûs (ou chanceux) qui trouveront le logo pourront ainsi s’inscrire directement (adresse mail et prénom) pour participer à un tirage au sort et ainsi gagner une récompense à la hauteur de leurs efforts.

À vous de retrouver notre logo pour tenter de gagner 1 an de forfait et un iPhone 13 Pro ! — Sosh (@Sosh_fr) December 14, 2021

Vous aurez ainsi jusqu’au vendredi 24 décembre à 16h pour participer et ainsi avoir la chance de remporter un forfait mobile de douze mois et d’une valeur variable selon le forfait choisi, parmi tous les forfaits Sosh qui seront proposés le jour de la souscription mais aussi d’un iPhone 13 Pro 128 Go. Au total, 5 lots (forfait + mobile) sont à gagner chez l’opérateur, avec un tirage au sort se tenant le 27 décembre à 10 heures.