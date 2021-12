La nouvelle Livebox 6 d’Orange sera lancée en 2022, pas de révolution mais le WiFi 6

La Livebox 6 d’Orange en Espagne.

Plus de deux ans après le lancement de sa Livebox 5, Orange prépare la commercialisation de sa nouvelle génération de box. Pas de grandes innovations au programme, l’accent sera mis sur le WiFi 6 et probablement le débit.

À l’heure où les premiers testeurs commencent à se familiariser avec la future Livebox 6, une question se pose. S’agira-t-il d’une box disruptive ou d’une simple évolution comme sa prédécesseure. Selon nos informations, le nouveau bébé d’Orange ne jouera une nouvelle fois pas la carte de la révolution et de l’innovation. Sa conception sera encore plus éco-responsable que la Livebox 5 laquelle était déjà 100 % recyclée et recyclable. La principale évolution résidera dans l’intégration du Wi-Fi 6. Reste à savoir si le FAI optera pour la norme 6E que les opérateurs peuvent désormais utiliser. La gestion de l’IPV6 sera aussi l’une des nouveautés du serveur. En interne, les équipes débatteraient sur la virtualisation de certaines fonctionnalités.

Une box similaire à la Livebox 6 d’Orange lancée en Espagne ?

Présent en Espagne, Orange a lancé l’année dernière une Livebox 6 dans le pays. S’il faudra attendre les visuels et les caractéristiques techniques de la version française, il est toutefois intéressant de se pencher sur ce qui se cache sous le capot de la mouture espagnole.

Au-delà d’un design vertical et de matériaux à première vue similaires à la Livebox 5 d’Orange dans l’hexagone, cette box fabriquée par Arcadyan et Sagemcom, intègre le Wi-Fi 6 double bande 4×4 5 GHz, 3×3 2,4 GHz, un processeur ARMv8 B53 dual-core 1,5 GHz avec 512 Mo de RAM, 4 ports Ethernet Gigabit, 2 ports RJ-11 pour VoIP et un port USB 3.0. Côté fibre, on retrouve un port WAN Ethernet RJ-45 de 2,5 Gigabits ou GPON (ONT intégré), selon la version. Reste à savoir si Orange a décidé de mettre davantage le paquet en France à l’heure où sa Livebox 5 propose 2 Gbit/s en débits partagés. La question de la distribution de cette nouvelle Livebox aux abonnés peut également se poser. Comme d’autres, dont les fabricants de smartphones, Orange subit lui aussi la pénurie des composants électroniques.