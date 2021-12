MyCanal annonce une nouvelle fonctionnalité sur Apple TV 4K, disponible pour les abonnés Freebox

MyCanal déploie actuellement une nouvelle version de son application dédiée aux décodeurs d’Apple, avec l’intégration de la lecture automatique du live.

Vous vous trouvez sur la mosaïque de programme et voulez-vous faire une idée sur la qualité du programme avant même de le lancer ? MyCanal annonce aujourd’hui avoir lancé le déploiement d’une nouvelle fonctionnalité permettant la lecture automatique du programme depuis la mosaïque.

Il suffit pour cela, une fois la fonctionnalité activée, de sélectionner votre chaîne et la lecture s’effectuera automatiquement, sans pour autant quitter la mosaïque. Vous pouvez activer cette nouvelle fonctionnalité depuis l’application myCanal, en vous rendant sur profil puis réglages et enfin dans “préférences”. Il vous sera ensuite possible d’activer ou de la désactiver, mais également choisir si vous désirez autoriser l’audio lors de la lecture automatique ou bien de le désactiver.

Cette nouvelle fonction nécessite à minima la version 5.6.0 de l’application, et est “déployée progressivement”, précise l’assistance.

Une plateforme accessible aux abonnés Freebox avec TV by Canal

MyCanal est l’application officielle, qui permet aux abonnés Canal/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair sur iOS et Android. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox (Delta et Révolution), qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay.

MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Pop et mini 4K (découvrez notre test). L’application est aussi à retrouver sur l’Apple TV disponible en boîtier TV principal pour les nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta ou encore en multi-tv pour les autres.