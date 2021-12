Couverture mobile, numérique durable et protection des mineurs : le bilan 2021 des opérateurs présenté en 2 minutes

En cette fin d’année, l’heure est une nouvelle fois au bilan pour les opérateurs télécoms. La FFT rappelle l’avancement sur les grands chantiers du secteur, tout en soulignant qu’il y a encore du pain sur la planche sur d’autres.

Le replay, ça n’est pas que pour les programmes TV. C’est également pour les efforts réalisés par les opérateurs télécoms, acteurs essentiels dans l’économie numérique. Au travers une vidéo d’un peu plus de 2 minutes, la Fédération Française des Télécoms dresse le bilan de l’année 2021, chiffres à l’appui. Cette vidéo est ainsi l’occasion de rappeler que le secteur compte plus de 111 000 emplois directs, que 99 % de la population est couverte en 4G et que 1 110 pylônes 4G à 4 opérateurs ont été construits depuis la mise en place du New Deal Mobile en 2018 pour continuer d’améliorer cette couverture.

Sans oublier l’humain. La FFT souligne en effet les efforts pour rendre le numérique plus accessible aux personnes souffrant d’un handicap grâce à des outils tels que le service Roger Voice et cite les plus de 2 millions de minutes d’appels au centre relais téléphonique. Les opérateurs contribuent également à la sensibilisation pour une meilleure utilisation des écrans par les mineurs, en soutenant par exemple la plate-forme jeprotegemonenfant.gouv.fr.

Sans oublier non plus les efforts pour un numérique plus durable avec une consommation du réseau fixe divisée par trois grâce à la fibre optique et une augmentation de 90 % de l’efficacité énergétique des communications mobiles avec la 5G. Orange, Free, Bouygues et SFR viennent d’ailleurs de signer une charte pour un “numérique durable”. Et de rappeler d’objectif de la neutralité carbone à l’horizon 2040.