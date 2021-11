Le PDG d’Orange salué à son départ, un manque de cohérence dans les offres du fondateur de Free ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Les Freenautes font le bilan du mandat de Stéphane Richard

L’affaire Tapie aura eu raison de Stéphane Richard qui quitte son poste de PDG d’Orange.Le Conseil a annoncé la semaine dernière avoir accepté son départ. Celui-ci sera effectif à compter de la mise en place d’une nouvelle gouvernance et au plus tard le 31 janvier 2022. Stéphane Richard continuera donc d’exercer ses fonctions jusqu’à la date de son départ. Il était le visage d’Orange depuis 11 ans et, à l’heure de son départ, certains lecteurs d’Univers Freebox saluent le bilan du patron d’Orange.

Xavier Niel propose une box WiFi 6 en Suisse, un retournement de veste ?

L’opérateur suisse de Xavier Niel vient d’annoncer la Fiber Box X6. Après une phase de lancement progressive depuis avril, cette nouvelle box est désormais disponible pour tous les clients Salt Home. Et l’une des caractéristiques technique a fait réagir : la compatibilité WiFi 6 et non pas WiFi 6E. Xavier Niel avait, au lancement de la Freebox Pop, expliqué qu’il n’était pas du tout favorable à l’utilisation de cette technologie pour ses nouvelles box et attendait le WiFi 6E, jugé plus stable. Un changement d’avis chez le fondateur de Free ou une compatibilité cachée qui sera dévoilé en temps voulu ?

Les Freenautes ont leurs propres idées pour améliorer la qualité du réseau fibre

Contrôler les interventions, limiter les rangs de sous-traitance et remettre en état les équipements endommagés, le régulateur dévoile ses recommandations pour améliorer la qualité des réseaux fibre et des raccordements finaux. Un plan assez complet, mais qui paraît encore trop gentil et permissif pour certains lecteurs d’Univers Freebox, qui proposent leurs propres solutions.

Couper la chaîne Canal+ en deux, une bonne idée ?

Diviser la chaîne Canal+ en deux services, avec d’un côté le sport et de l’autre le cinéma et les séries. La filiale de Vivendi a demandé au mois de novembre au CSA de lancer une enquête auprès de 120 000 abonnés pour une division de sa chaîne en deux au lieu de proposer une programmation généraliste de base avec Canal+. L’idée a le mérite d’en séduire certains dans notre espace commentaire, mais soulève quelques questions pour des abonnés dans un cas assez particulier.

Les plateformes ont-elles leur place sur nos télécommandes ?

L’Assemblée nationale lance une mission flash sur la question de la surexposition des géants de la SVoD les écrans d’accueil des box des opérateurs mais aussi sur les télécommandes des TV connectées. Alors que les chaînes linéaires veulent un traitement équitable, la légitimité des boutons “Netflix” ou “Amazon” sur nos télécommandes ne fait pas encore consensus.