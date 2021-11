Salt : l’opérateur de Xavier Niel lance une nouvelle box compatible Wi-Fi 6 pour tous ses abonnés

Toujours des débits jusqu’à 10 Gbit/s, mais avec un Wi-Fi nouvelle génération plus rapide et une conception plus écologique. Salt annonce la Fiber Box X6.

Elle avait déjà fait parler d’elle en mars dernier, et la voici quelques mois plus tard sur le site de Salt. L’opérateur suisse de Xavier Niel vient en effet d’annoncer la Fiber Box X6. Après une phase de lancement progressive depuis avril, cette nouvelle box est désormais disponible pour tous les clients Salt Home.

La Fiber Box X6 propose des débits jusqu’à 10 Gbit/s et une compatibilité réseau sans-fil Wi-Fi 6 pour garantir “une expérience Internet sans faille dans toute la maison”. Simplicité de connexion et silence sont aussi au programme, l’appareil n’utilisant que le flux d’air naturel pour le refroidissement et profitant d’une approche Plug & Play.

Mais la Fiber Box X6 est également synonyme d’un design plus respectueux de l’environnement. “L’empreinte carbone au cours de son cycle de vie a été réduite de 21 %”, assure Salt, évoquant des efforts au niveau des matériaux de la box et de l’emballage.

“Chez Salt, notre volonté est de repenser et d’améliorer constamment nos produits et services. La nouvelle Fiber Box X6 tient cette promesse ; nous proposons aux clients un produit respectueux de l’environnement, un routeur de pointe, la meilleure technologie Wi-Fi et ceci, à l’un des prix les plus attractifs du marché”, explique Pascal Grieder, CEO de Salt.