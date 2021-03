Salt : Xavier Niel s’apprête à lancer une nouvelle box fibre avec Wi-Fi 6

Salt, l’opérateur suisse de Xavier Niel, va lancer une nouvelle box fixe. Au programme : design revu, connectivité mise à jour et efficacité énergétique améliorée.

Après la Fiber Box qui lui permet de proposer à ses abonnés fixe un débit symétrique allant jusqu’à 10 Gbit/s (débit montant et débit descendant), Salt va lancer son nouveau routeur baptisé Fibre box X6 qui apporte la connectivité réseau sans-fil Wi-Fi 6 pour encore plus de débit pour les appareils connectés.

Ci-dessous, la façade avec son unique port USB :



Crédit photo Xavier Studer

Puis l’arrière, avec sa connectique incluant une prise d’alimentation 12V/3,5A, deux prises RJ-11 (téléphone), cinq prises RJ-45 (dont 4 ports Gigabit Ethernet et 1 port 10 Gigabit Ethernet) et une connectique fibre :



Crédit photo Xavier Studer

Du Wi-Fi 6, mais pas que

Mais ça n’est pas tout puisque des efforts ont également été apportés en termes de design. Visuellement, le boîtier est plus petit et on passe du blanc au noir. De quoi se faire plus discret et moins salissant. On note également une imposante grille d’aération sur le dessus du boîtier.



Crédit photo Xavier Studer

L’aspect écologique fait aussi partie de l’équation, avec une empreinte carbone réduite de 21 % sur l’ensemble du cycle de vie de l’appareil. Salt met par ailleurs en avant une conception n’intégrant que du plastique recyclé et des emballages certifiés FSC (Forest Stewardship Council) pour réduire le poids lors des envois.

Une nouvelle box déployée progressivement

Selon Xavier Studer, Salt prévoit de rendre progressivement disponible son nouveau routeur auprès des abonnés Salt Home. L’opérateur le proposera aux abonnés existants au prix de 99,95 francs suisses.