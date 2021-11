Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : deux mises à jour pour certains abonnés Freebox, une fonctionnalité débarque pour d’autres, et plus encore

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus. Nouveautés Free Nouvelle mise à jour de l’interface TV Oqee by Free sur Player Freebox Pop. Des améliorations ont été apportées comme sur la suggestion des chaines les plus regardées avec son profil dans l’onglet « Pour vous » et sur l’accessibilité de l’accessibilité (création de profil, nommage des écrans, correction graphique, enregistrement, etc). Plus d’infos…

Freebox Pop et mini 4K : une nouvelle chaîne française est disponible gratuitement sur Pluto TV. Il s’agit de Kids Gaming, une chaîne jeunesse disponible sur la canal 56. Au programme, des dessins animés dont les personnages principaux sont aussi les héros de jeux vidéo, comme Sonic par exemple. Plus d’infos…

Free a lancé une nouvelle version de Freebox Connect, l’application officielle pour gérer au mieux son WiFi. Si votre répéteur est trop proche de votre Freebox, vous serez désormais informé sur l’accueil (pastille) et sur la fiche répéteur de celui-ci. Plus d’infos…

Abonnés Freebox avec TV by Canal : MyCanal pousse encore plus loin l’expérience sur le live et replay en intégrant SharePlay la nouvelle fonctionnalité d’Apple. Voici notre test. Nouveautés Free Mobile VoLTE : de nouveaux smartphones compatibles chez Free Mobile (Oppo, Realme, Samsung) et de nombreuses arrivées à venir. Plus d’infos…

Free Mobile : plus de la moitié des smartphones de la boutique sont compatibles 5G. Plus d’infos… Annonces de la semaine Free Center : ouverture d’une nouvelle boutique à Alès dans le Gard. Plus d’infos…

Free sera présent pour la 1ère fois au Salon des Maires du 16 au 18 novembre à Paris Expo – Porte de Versailles. Plus d’infos…

Un nouveau programme original à découvrir. Canal+ Séries et Free offrent aux abonnés Freebox Delta, Révolution, mini 4K et One l’accès gratuit au premier épisode de la série VTC. Il suffit, pour en profiter, de se rendre sur votre Aktu Free disponible directement sur l’interface de votre Freebox. Plus d’infos…