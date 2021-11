Freebox Pop et mini 4K : une nouvelle chaîne française est disponible gratuitement sur Pluto TV

La plateforme AVoD Pluto TV, disponible sur les Freebox Pop et mini 4K, vient d’ajouter une nouvelle chaîne jeunesse accessibles gratuitement.

Gratuit et rémunéré par la publicité, le service du groupe ViacomCBS Networks International (MTV, Paramount Channel, Comedy Central, Game One, Nickelodeon) dispose actuellement plus de 60 chaînes aux thématiques très variées, du cinéma au sport, en passant par la jeunesse, le lifestyle et les documentaires.

Pluto TV continue régulièrement à améliorer son offre et à ajouter de nouvelles chaînes. C’est le cas aujourd’hui avec le lancement de Kids Gaming, une chaîne jeunesse disponible sur la canal 56. Cette nouvelle chaîne linéaire gratuite propose des dessins animés dont les personnages principaux sont aussi les héros de jeux vidéo, comme Sonic par exemple.

Pour rappel, le service s’est enrichit début d’une chaîne documentaire people baaptisée Pluto Rich et d’une seconde dédiée à une seule série iconique des 90’s, à savoir Walker Texas Rangers. A noter qu’une fois l’application téléchargée sur Android TV, aucun compte n’est nécessaire pour accéder à cette plateforme. Univers Freebox vous présente Pluto TV.

Merci à tv_pds