Free offre un nouveau cadeau aux abonnés Freebox Delta, Révolution et mini 4K

Vous pouvez dès à présent découvrir le premier épisode de la dernière série évènement de Canal+ sur votre Freebox.

Un nouveau programme original à découvrir. Canal+ Séries et Free offrent aux abonnés Freebox Delta, Révolution, mini 4K et One l’accès gratuit au premier épisode de la série VTC. Il suffit, pour en profiter, de se rendre sur votre Aktu Free disponible directement sur l’interface de votre Freebox.

Le programme fait partie de la collection “Création décalée” de Canal+, encourageant les contenus originaux dans leur format, et la série semble mériter son label. Elle a été tournée en vingt nuits seulement, une unité de temps (l’action se déroule entre 18H00 et 6H00 du matin) et de lieu (une voiture), une intrigue centrée quasi-exclusivement sur une héroïne résolument contemporaine… ; ces ingrédients et ces choix narratifs originaux composent ce huis clos à ciel ouvert, réaliste, ultra tendu, et porté par Golshifteh Farahani.

Concrètement, vous suivrez donc Nora, chauffeuse de VTC, se forçant à travailler sous amphétamines pour gagner de quoi louer un appartement et récupérer sa fille. Un jour, alors qu’elle remplace son frère, la jeune femme se retrouve employée par des criminels à son insu.



Pour voir le 1er épisode, il faut se rendre sur l’Aktu Free. Avec la Freebox Révolution, allez dans le menu “Télévision” de la Home. S’agissant de la Delta et la mini 4K, sélectionnez simplement l’icône dédiée depuis le menu Home. Cette offre ne concerne pas les abonnés Freebox Pop, Delta avec Player Pop et sur Smart TV.