Molotov fait le plein de nouveautés sous iOS

Permettant de regarder la télévision française depuis de nombreux écrans et n’importe où, l’application Molotov fait peau neuve sur les appareils mobiles d’Apple. Une nouvelle version annonce en effet plusieurs nouveautés et améliorations.

Un “déluge de nouveautés et d’améliorations sur votre application iOS”, promet Molotov. La plate-forme OTT se met en effet à jour sur les appareils mobiles d’Apple, avec la publication d’une mouture estampillée 3.34.0.

Les développeurs annoncent tout d’abord un nouveau design des pages programmes et personnalités, une refonte technique majeure et des améliorations pour le player vidéo. Ils indiquent en outre un rafraîchissement des pages chaînes et offres et une simplification du menu principal (recherche désormais en haut à droite de l’appli).

Petit plus pour les utilisateurs sous iPad : un nouveau widget XL, à condition toutefois d’être sous iPad iOS 15, la dernière version de l’OS pour tablette tactile d’Apple.

Revendiquant 17 millions d’utilisateurs, Molotov permet de regarder toute la télévision française en streaming (actualités et infos, séries TV françaises et US, films, sport, documentaires, télé-réalité, programmes enfants, divertissement, etc.).

Dans sa version gratuite, elle donne accès aux chaînes de la TNT en direct ou en replay et au service AVOD Mango (films, documentaires et contenus enfants). Des formules payantes sans engagement permettent d’accéder à davantage de chaînes (70 chaînes avec Molotov Plus à 3,99 euros par mois et 107 chaînes avec Molotov Extended à 9,99 euros par mois), de regarder le contenu en hors connexion, de supprimer la publicité et d’enregistrer ses programmes dans le cloud.

Molotov est disponible sur ordinateur, smartphone, tablette tactile, téléviseur connecté, écran connecté et stick TV, mais également depuis les players Freebox Pop et mini 4K sous environnement Android TV. La plate-forme est également accessible avec le boîtier Apple TV, le casque de réalité virtuelle Oculus ou la console de salon Xbox.