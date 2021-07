Molotov va lancer des chaînes linéaires thématiques d’ici la fin de l’année

L’AVOD fait son petit bonhomme de chemin en France, avec une formule qui tend vers une démocratisation : les chaînes linéaires ultra-thématisées. Et Molotov s’apprête à embarquer dans l’aventure.

Une solution apportée notamment par Pluto TV et déjà adoptée récemment par MyTF1.La plateforme OTT Molotov, après avoir lancé Mango son service de VOD financé par la publicité, entend également se lancer dans l’aventure des chaînes linéaires sur Mango. “Le linéaire introduit une urgence, ça va devenir un standard de marché“, estime Grégory Samak, son directeur général.

Prévues pour la fin de l’année, ces chaînes viendraient ainsi complémenter Mango, son offre AVOD qui est déjà un succès d’après Molotov. En effet, 5% de l’audience totale de Molotov se fait sur Mango, « On parle de plusieurs millions d’utilisateurs par mois, y compris sur l’AVOD. C’est considérable » explique le directeur général.

Outre la proposition plus variée pour les utilisateurs, l’intérêt pour les plateformes est également publicitaire. « Avec le linéaire, vous exposez l’utilisateur par défaut, ce qui maximise le nombre d’impressions publicitaires. » explique Grégory Samak. Avec des chaînes thématiques, le ciblage contextuel est bien plus efficace et peut être enrichi grâce aux données des utilisateurs. D’après Pluto TV, « Les chaînes ultra-thématisées offrent des contextes très fins, ce qui permet d’orienter les marques en minimisant la déperdition ».

La pression publicitaire est d’ailleurs limitée sur les chaînes gratuites en streaming. Par exemple sur Pluto TV, on ne propose pas de publicité avant le programme, mais des “mid roll” soit des plages publicitaires diffusées durant le visionnage, de deux minutes, avec huit minutes maximum par heures. Sur Mango, les coupures publicitaires sont diffusées 10 minutes après le début du programme, puis toutes les trente minutes, avec maximum 3 spots diffusés par programme. La plateforme totalise près de 10 millions d’impressions par mois et l’AVOD pourrait représenter autour de 10 % du chiffre d’affaires de Molotov en 2021.

Source : Stratégies