Abonnés Freebox Delta : une nouveauté sur Cafeyn pour l’été

Et si des personnalités du sport vous donnaient un peu de lecture ? Cafeyn vous le propose.

“Bénéficiez de l’expertise de grands noms du sport pour ne rien manquer de l’Euro, le Tour de France ou les Jeux Olympiques. Des collections d’articles sélectionnées par ces personnalités à lire en exclusivité”, annonce aujourd’hui Cafeyn. Disponible sur iOS et Android, le service de presse inclus notamment dans l’offre Freebox Delta, permet ainsi durant l’été à ses utilisateurs d’accéder au best-of des articles de Hervé Mathoux (Canal+) , Guillaume Di Grazia (journaliste sportif) et Clarisse Agbegnenou (judoka).

De nouveaux magazines font également leur apparition comme Sophrologie (bien être), Yachting in Méditerranée, In Corsica et Sporteen, pour les 9-14 ans. Pour rappel, Cafeyn permet depuis avril de découvrir tous les jours de nouvelles collections d’articles, préparées par son équipe édito de Cafeyn entre actu, déco, sport, culture, cuisine. Cette section “Collections” est à retrouver dans l’espace “Recherche”, cliquez sur celle qui vous plaît et glisser de gauche à droite pour naviguer entre les articles.