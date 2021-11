Free lance une nouvelle version de Freebox Connect, l’application officielle pour gérer au mieux son WiFi

Après iOS, c’est au tour de la version Android de Freebox Connect de recevoir une mise à jour. Quelques nouveautés sont au programme.

Gérer son WiFi en quelques clics, c’est possible avec l’application officielle Freebox Connect. L’opérateur déploie aujourd’hui une nouvelle mise à jour sur Android. Estampillée 1.5, cette nouvelle version facilite l’expérience utilisateur à l’instar de la dernière mise à jour sur iOS. Si votre répéteur est trop proche de votre Freebox, vous serez désormais informé sur l’accueil (pastille) et sur la fiche répéteur de celui-ci. Une explication a par ailleurs été ajoutée pour la fonctionnalité “Voyant lumineux”. Autre nouveauté, un menu dans “Plus” vous permet désormais de donner une note à l’app. Enfin, un fond a été ajouté à la barre de statuts car les icônes de notification et de batterie du téléphone n’étaient parfois pas lisibles.

