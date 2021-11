Airbnb lance un outil pour connaître la qualité du WiFi de ses hébergements

De quoi connaître la qualité réelle du signal dans les locations proposées.

Sans être un critère de choix, la qualité du WiFi peut faire la différence entre deux logements. La plateforme de réservation en ligne Airbnb annonce le lancement , pour les hôtes, d’un outil pour tester la qualité du WiFi au sein des hébergements proposés sur son son site web. De quoi permettre donc aux particuliers d’avoir une meilleure idée de la puissance du signal avec des indications chiffrées plutôt qu’une simple mention de disponibilité d’une connexion.

L’un des fondateurs du service a d’ailleurs effectué une petite démonstration sur les réseaux sociaux. Il est ainsi montré le débit enregistré lors d’un speedtest ainsi qu’une courte description des usages permis par ce dernier.

Verified Wifi:

Yes, finally… We’ve made it really easy for Hosts to verify their wifi speed. Now, when you book an Airbnb, you can be sure it has good wifi. pic.twitter.com/UJvAi4xpLG

— Brian Chesky (@bchesky) November 9, 2021