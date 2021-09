Free fait coup double dans une ville

Deux nouvelles boutiques Free ouvriront leurs portes bientôt à Nantes, chef lieu de la Loire-Atlantique.

Après avoir inauguré coup sur coup son 139e puis 140e Free Center, à la Roche-sur-Yon et Arceuil au sud de Paris, l’opérateur de Xavier Niel prévoit de passer le cap des 150 boutiques d’ici la fin de l’année et d’atteindre les 200 d’ici 2023. Sur Twitter, Free annonce ce 29 septembre l’ouverture à venir non pas d’une mais de deux deux nouveaux Free Center à Nantes, en plus de celui lancé en 2015 dans le centre commercial Atlantis. L’occasion pour l’opérateur de lancer les recrutements !

Free a également récemment ouvert de nouveaux Free Centers à Alençon, Alès, Châteauroux, Castres , Mâcon et Thionville et Paris, dans le 14e arrondissement. D’autres inaugurations sont prévues à Reims, Laval, Nice, Dieppe, Aubagne, Quimper, Saint-Malo, Nevers, Rouen, Le Mans et Périgueux.