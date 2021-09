Abonnés Freebox Pop et Delta : comment s’assurer que votre Smart TV Samsung est compatible avec Oqee

Les modèles de Samsung ont tous des noms assez complexes, entremêlant lettres et chiffres : comment savoir si vous pouvez bénéficier de l’interface TV de Free sur votre téléviseur ?

Comment y voir plus clair ? Depuis le mois de mars, les abonnés Freebox Pop et Freebox Delta peuvent bénéficier de l’interface Oqee sur les Smart TV Samsung en multi-TV, mais seuls les modèles les plus récents sont concernés. Il est en effet nécessaire de posséder une Smart TV Samsung équipée de Tizen 4.0 et ayant été commercialisée entre 2018 et 2021. Seulement, comment savoir précisément si votre modèle est concerné ?

Toutes les informations nécessaire pour s’en assurer sont en fait directement indiquée dans le nom de modèle de votre appareil. Pour le retrouver, vous pouvez au choix simplement vérifier l’étiquette située à l’arrière de votre téléviseur, proche des connectiques HDMI, ou vérifier par vous même directement depuis votre menu. Pour cela, saisissez votre télécommande, puis rendez-vous dans Paramètres depuis votre page d’accueil, accédez à la rubrique “Assistance”, “A propos de cette TV” puis cliquez sur Code du modèle.

Vous retrouverez alors le numéro de série complet de votre téléviseur et il suffit alors de vérifier deux choses. Tout d’abord, regardez les deux premières lettres : si le numéro commence par QE, la lettre indiquant l’année de votre téléviseur se situera à la 5e place en partant de la fin et s’il commence par UE, regardez la 5e lettre en partant du début. Voici deux exemples concrets :

QE65QN900ATXXC = téléviseur de la gamme 2021.

UE65RU7025KXXC = téléviseur de la gamme 2019.

Une fois la lettre repérée, encore faut-il savoir à quelle gamme elle correspond. Voici donc la liste des lettres et la gamme qu’elles représentent :

A = gamme 2021

= gamme T = gamme 2020

= gamme R = gamme 2019

= gamme N = gamme 2018

= gamme M = gamme 2017

= gamme K = gamme 2016

= gamme J = gamme 2015

= gamme H = gamme 2014

A noter également qu’une page a été créée par Samsung pour regrouper l’ensemble de ses modèles et leur compatibilité avec les différentes versions du système d’exploitation ainsi que l’année de lancement. Cependant, la liste étant plutôt longue, il peut s’avérer plus pratique de simplement vérifier la bonne lettre sur votre modèle.