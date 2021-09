Free Mobile : les nouveaux smartphones haut de gamme Xiaomi disponibles en précommande dans la boutique

La boutique Free accueille deux nouveaux smartphones haut de gamme signés Xiaomi, les 11T et 11T Pro.

Fraichement annoncés pour le marché français, les Xiaomi 11T et 11T Pro, nouveaux smartphones haut de gamme du constructeur chinois, sont disponibles en précommande auprès de la boutique Free Mobile. Le Xiaomi 11T est proposé dans sa version 8 + 128 Go à 569 euros et le Xiaomi 11T Pro dans sa version 8 + 256 Go à 699 euros. Les deux smartphones peuvent être également être obtenus via l’offre Free Flex. Le Xiaomi 11T revient à 16,99 euros par mois après un versement de 81 euros, et le Xiaomi 11T Pro à 19,99 euros par mois après un versement de 119 euros. Une offre spéciale permet d’avoir une trottinette électrique Mi Electric Scooter Essential pour toute commande entre les 28 septembre et 11 octobre 2021.

Concernant les caractéristiques techniques, le Xiaomi 11T propose le chipset MediaTek Dimensity 1200, un écran AMOLED 6,67 pouces FHD+ 120 Hz, un double haut-parleur stéréo, un triple capteur photo 108 + 8 + 5 Mégapixels, une batterie 5 000 mAh et une charge 67 Watts (100 % en 36 minutes). Le Xiaomi 11T Pro s’équipe d’un chipset Qualcomm Snapdragon 888, d’un écran AMOLED 6,67 pouces FHD+ 120 Hz, d’un double haut-parleur stéréo avec Harman Kardon, d’un triple capteur photo 108 + 8 + 5 Mégapixels, d’une batterie 5 000 mAh et d’une charge 120 Watts (100 % en 17 minutes).