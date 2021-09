Les vieilles Freebox font de la résistance, les Freenautes ont des idées plein la tête… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des Télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

La Freebox Révolution, toujours championne dans le coeur des français mais il ne faut pas pousser !

Lancée en 2010, la Freebox Révolution se classe toujours parmi les box préférées des Français. Aujourd’hui, si près de la moitié des abonnés fixes de Free disposent encore de la box internet iconique de l’opérateur, leur contentement est total avec “un taux de satisfaction de 97%”, nous a confié Xavier Niel le 18 septembre lors de la convention annuelle de Free. Si la “V6” a encore de beaux jours devant elle, certains extrapolent un petit peu en affirmant même qu’elle est supérieure aux nouvelles offres de l’opérateur, y compris la Freebox Delta ! Une petite mise au point s’est donc avérée nécessaire dans les commentaires…

Et si certains pensent que le prix est encore un peu trop élevé, dans les commentaires, chacun y va de son astuce pour négocier une baisse de tarif !

Free n’oublie pas ses vieilles box alors pourquoi en changer ?

Les usages évoluent, et l’opérateur compte bien améliorer ses box, pour répondre au mieux aux attentes de ses abonnés. Plus de contenus, et un WiFi amélioré, tel est l’objectif de Free dans les prochains mois sur ses Freebox. De quoi ravir les détenteurs de Freebox Révolution ou mini 4K par exemple, même si certains vieux de la vieille espèrent aussi être concernés par ces futures évolutions. Il est cependant assez peu probable que la Freebox V5 se voit encore améliorée : l’écart technologique pourrait être trop grand… Mais on peut toujours rêver !

Free Flex ne saisit pas les coeurs et découragent même certains d’acheter chez Free

A la question “allez-vous utiliser Free Flex”, la majorité de nos lecteurs ont répondu non. Plusieurs raisons sont évoquées, mais d’autres plus précises ont émergé dans les commentaires. Certains en sont même réduits à quitter temporairement l’opérateur pour bénéficier pleinement des capacités de leur smartphone en y revenant, comme c’est le cas pour l’eSIM qui est encore réservée aux nouveaux abonnés.

Le Freestore est vide, ce ne sont pourtant pas les idées qui manquent !

Parmi les questions que nous avons posées durant la Convention des Freenautes, l’une concernait l’avenir du FreeStore, où chaque développeur ou studio peut proposer ses projets, et des applications en général sur la Freebox. En effet, il a de moins en moins de nouvelles applications qui sont ajoutées sur la Freebox Révolution et sur la Freebox Delta. Xavier Niel a expliqué que la plupart des applications du FreeStore de la Freebox Révolution devaient être portées et adaptées pour être disponibles sur le FreeStore de la Freebox Delta. Et celles-ci étant peu utilisées, les développeurs et éditeurs ne souhaitent pas forcement passer du temps à effectuer les adaptations nécessaires, alors que l’utilisation sera minime. Mais l’opérateur est à l’écoute et nous vous encouragions à vous manifester pour faire savoir quelle application vous voudriez avoir sur votre player Devialet ou Révolution, et vous ne vous êtes pas fait prier ! Si certaines sont un peu irréalistes ou dans les cartons, les propositions ont afflué…

La VoWiFi, plus utile que la VoLTE ?

L’opérateur a bien sûr profité de sa convention pour nous expliquer l’avancée des plus gros projets chez Free Mobile : la VoLTE mais aussi la VoWiFi ! Prévue “très prochainement” chez Free Pro, la voix sur WiFi est aussi dans les cartons chez Free Mobile. Émettre et recevoir des appels via cette technologie même en l’absence de réseau cellulaire, sera donc possible pour les abonnés mobiles de l’opérateur. De quoi réjouir ceux résidant par exemple dans des maisons mal couvertes ou aux murs trop épais leur permettant à peine de passer des appels corrects, surtout depuis que la Femtocell est de moins en moins utilisée !