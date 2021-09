Le Freestore ne rencontre pas un grand succès, mais Free est prêt à ajouter les applications les plus populaires sur la Freebox

Un avenir incertain pour le FreeStore, mais pas pour les applications.

Ce week-end avait lieu la convention Free, qui réunissait les communautés d’abonnés. Parmi les questions que nous avons posées, l’une concernait l’avenir du FreeStore, où chaque développeur ou studio peut proposer ses projets, et des applications en général sur la Freebox. En effet, il a de moins en moins de nouvelles applications qui sont ajoutées sur la Freebox Révolution et sur la Freebox Delta. Sur cette dernière, le FreeStore propose même beaucoup moins d’applications que sur sa grand soeur signée Starck. Xavier Niel a expliqué que la plupart des applications du FreeStore de la Freebox Révolution devaient être portées et adaptées pour être disponibles sur le FreeStore de la Freebox Delta. Et celles-ci étant peu utilisées, les développeurs et éditeurs ne souhaitent pas forcement passer du temps à effectuer les adaptions nécessaires, alors que l’utilisation sera minime.

Toutefois, l’opérateur intègre lui même certaines applications, directement dans les menus de la Freebox, comme c’est le cas avec Youtube, Deezer, Twitch, les services de SVOD, etc. Et Xavier Niel a indiqué que Free était tout à fait prêt à en intégrer d’autres, s’il y avait une demande et surtout une utilisation de la part des abonnés. Vous l’avez compris, les applications les plus populaires pourraient donc être portées sur la Freebox. N’hésitez donc pas à indiquer dans les commentaires de cet article, quels types d’applications vous souhaiteriez voir arriver sur la Freebox.